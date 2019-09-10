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Мадуро объявил о начале военных учений на границе с Колумбией

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Фото: twitter.com/Nicolás Maduro
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале масштабных военных учений вблизи границы с Колумбией. Об этом глава государства написал в Twitter во вторник, 10 сентября.

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«Сегодня, 10 сентября, начинаются приграничные военные учения «Суверенитет и мир – 2019» для того, чтобы мы вместе в рамках военно-гражданского единства развернули все оборонительные системы, которые гарантируют мир и спокойствие венесуэльского народа», — написал Мадуро.

О проведении учений с 10 по 28 сентября президент Венесуэлы объявил 2 сентября. Он также распорядился ввести «оранжевый» уровень угрозы в приграничном регионе, опасаясь агрессии со стороны соседнего государства.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

В конце апреля возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо признал ее провал.

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