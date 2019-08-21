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Мадуро подтвердил переговоры чиновников с США

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Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS
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Венесуэльские чиновники ведут переговоры с США уже несколько месяцев. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 20 августа, сообщает Associated Press.

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Мадуро заявил, что с его разрешения прошло несколько секретных встреч представителей США и Венесуэлы в тайных местах. При этом накануне глава конституционной ассамблеи Венесуэлы назвал ложью утверждения о его переговорах с США.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Политика поддержали США, Канада, Гватемала и ряд других государств. Президент республики Николас Мадуро после этого разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив американские власти в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько стран.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. В акциях оппозиции были замечены и венесуэльские военные. Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению Мадуро.

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