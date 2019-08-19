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СМИ узнали о секретных переговорах Вашингтона с окружением Мадуро

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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США ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по поводу гарантий для людей из окружения президента страны Николаса Мадуро на случай, если его соратники согласятся следовать плану по отстранению его от власти. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

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По словам собеседника агентства, Кабельо встречался в июле в Каракасе с человеком, близким к Белому дому, и на данный момент прорабатывается вопрос о проведении еще одной такой встречи.

Источник подчеркнул, что администрация США не рассматривает вопрос о том, чтобы поддержать Кабельо или способствовать тому, чтобы он сменил у власти Мадуро.

По его словам, цель Вашингтона — усилить давление на правительство Венесуэлы и способствовать существующей, по мнению США, борьбе за власть внутри окружения венесуэльского лидера.

В свою очередь один из помощников в администрации президента Венесуэлы заявил, что Вашингтон действительно усиленно пытается наладить контакты с приближенными Мадуро, однако, по его словам, Кабельо согласился бы встретиться с американскими представителями только с одобрения лидера Боливарианской Республики и только если это могло бы способствовать снятию американских санкций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

В конце апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо признал ее провал.

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