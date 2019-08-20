Глава КА Венесуэлы назвал ложью утверждения о его переговорах с США

Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо назвал ложью утверждения о его переговорах с США. Об этом политик заявил в интервью местной радиостанции, сообщает во вторник, 20 августа, ТАСС.

Таким образом Кабельо опроверг распространенную Associated Press (AP) накануне информацию о его переговорах с Вашингтоном.

«Ничего не происходит, ничего не произойдет, вы увидите, кто заплатил или кто платит за то, чтобы выходили такие статьи, мне говорят, что за этим стоят наемники», — сказал он.

Кабельо добавил, что если и состоятся переговоры с США, то с согласия президента республики Николаса Мадуро.

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Его легитимность признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Россия, Китай, Мексика и другие страны поддержали действующего главу республики Николаса Мадуро.

Венесуэльский лидер назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.