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Мадуро объявил о масштабных военных учениях на границе с Колумбией

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Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS
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Масштабные военные учения на границе с Колумбией проведет армия Венесуэлы с 10 по 28 сентября. Об этом во вторник, 2 сентября, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед кадетами военной академии, транслировавшимся в его Twitter.

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«Я отдаю приказ стратегическому командованию армии Венесуэлы и всем приграничным военным подразделениям объявить оранжевый уровень угрозы перед лицом агрессии Колумбии по отношению к Венесуэле...» — сказал президент.

Также Мадуро приказал с 10 по 28 сентября привести в готовность всю систему вооружений и осуществить оперативное развертывание всех вооруженных сил.

По словам президента Венесуэлы, решение об учениях и повышении боеготовности принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

В конце апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо признал ее провал.

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