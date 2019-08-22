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Помпео назвал невозможными свободные выборы в Венесуэле при руководстве Мадуро

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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США считают невозможным проведение в Венесуэле демократических выборов, пока у власти находится ее нынешний президент Николас Мадуро. С таким заявлением в четверг, 22 августа, выступил американский госсекретарь Майк Помпео.

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«Мы последовательно заявляем, что свободные выборы в Венесуэле невозможны, пока Мадуро остается на политической сцене», — цитирует Помпео ТАСС.

Так госсекретарь ответил на вопрос о том, изменилась ли позиция США по ситуации в Венесуэле с учетом переговоров, которые американские должностные лица ведут с венесуэльскими коллегами. По словам Помпео, позиция США осталась неизменной.

21 августа Мадуро заявил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с американцами. По его словам, с его разрешения прошло несколько секретных встреч представителей США и Венесуэлы.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США, Канада, Гватемала и ряд других государств. Мадуро после этого разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Гуайдо предпринял попытку свергнуть режим Мадуро, однако впоследствии признал, что госпереворот не удался.

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