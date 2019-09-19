Мадуро обвинил Трампа в ненависти к латиноамериканцам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит латиноамериканцев, но особенно это касается граждан Венесуэлы и их народной истории. Об этом 18 сентября сообщил телеканал RT.

По мнению Мадуро, Трамп буквально выплескивает всю агрессию на венесуэльцев. Он также назвал американские санкции агрессией и указал на их незаконность.

17 сентября американские власти расширили санкции против Венесуэлы, добавив в список трех физических лиц и 16 компаний.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе, однако обострение ситуации пришлось на январь текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.