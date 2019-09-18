США применили против Венесуэлы «Пакт Рио»

США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи («Пакт Рио-де-Жанейро») в отношении Венесуэлы, после того, как правительство республики приостановило переговоры с оппозицией. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Таким образом США хотят облегчить дальнейшие принятие коллективных мер в отношении правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, которого в Вашингтоне не признают главой государства.

«Мы с нетерпением ждем, когда соберемся вместе с региональными партнерами, чтобы обсудить многосторонние экономические и политические варианты, которые мы можем использовать в связи с угрозой безопасности региона, которую представляет Мадуро», — цитирует Ортэгус агентство.

Дипломат также выразила поддержку объявившему себя в январе исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Межамериканский договор о взаимной помощи — соглашение, подписанное в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. Главный принцип этого договора заключался в том, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все эти страны.

19 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп несколько раз предлагал советникам разместить военные корабли у берегов Венесуэлы, чтобы начать морскую блокаду республики.

20 августа глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что военно-морские силы страны готовы начать действия против Венесуэлы в случае, если возникнет такая необходимость. Позже он отметил, что военная интервенция в южноамериканскую республику не планируется.