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Банк армии Венесуэлы сообщил о прекращении его обслуживания Mastercard

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Банк Вооруженных сил Венесуэлы (BANFANB) больше не обслуживается международной платежной системой Mastercard. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на кредитное учреждение.

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В банке считают такое решение необоснованным, поскольку он не был связан с незаконной деятельностью и коррупцией и даже не упомянут в санкционных списках.

Представители Mastercard в письме руководству банка заявили, что прекратили сотрудничество из-за санкций США в отношении Венесуэлы.

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Кроме того, в США заблокировали активы Боливарианской Республики, а ограничения также коснулись Центрального банка страны и нефтяной компании PDVSA.

Боливарианская Республика на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе, однако обострение ситуации пришлось на январь текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Николаса Мадуро.

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