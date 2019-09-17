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США расширили санкции против Венесуэлы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Власти США расширили санкции против Венесуэлы, добавив в список трех физических лиц и 16 компаний. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщается на сайте минфина Соединенных Штатов.

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Под санкции попали гражданин Колумбии Дэвид Николас Рубио Гонсалес, гражданин Италии Луис Альберто Сааб Моран и гражданин Венесуэлы Амир Луис Сааб Моран. Кроме того, в список помимо ряда колумбийских компаний попали четыре панамские и одна итальянская — Gruppo Domano S.R.L.

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Кроме того, в США заблокировали активы Боливарианской Республики, а ограничения также коснулись Центрального банка страны и нефтяной компании PDVSA.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе, однако обострение ситуации пришлось на январь текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Николаса Мадуро.

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