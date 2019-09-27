СПЧ ООН начал расследование нарушений прав человека в Венесуэле

Совет ООН по правам человека (СПЧ) в пятницу решил начать расследование возможных нарушений в Венесуэле. Об этом 27 сентября сообщает National Post.

СПЧ было принято решение учредить международную комиссию по изучению сообщений и о пытках и казнях, совершающихся в стране без надлежащего судебного разбирательства.

На женевском форуме была принята резолюция, предложенная странами группы Лимы. Отмечается, что она была принята Советом 19 голосами за, 7 — против. 21 государство воздержалось от голосования.

Днем ранее сообщалось, что США внесли кубинского лидера Рауля Кастро и его семью в санкционные списки. Причиной стала поддержка нарушений прав человека, которые допускает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В мае ООН уже выражала обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы во время демонстраций в Венесуэле. Представитель управления организации по правам человека Марта Уртадо призвала все стороны продемонстрировать максимум сдержанности, а власти — уважать право на мирные собрания.

СПЧ ООН был создан в 2006 году, заменив Комиссию по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.