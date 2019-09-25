Мадуро заявил о лучшем моменте для укрепления отношений с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что настал лучший момент для укрепления отношений с Россией. Такое сообщение он написал в Twitter в среду, 25 сентября.

«Визит в Россию укрепляет наш союз, двустороннее сотрудничество и способствует всестороннему развитию наших народов. Это отношения, основанные на уважении и дружбе, которые мы построили на протяжении 20 лет, и для их укрепления настал лучший момент», — написал Мадуро.

Ранее в среду президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. Мадуро подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара, передает «Интерфакс».

23 сентября сообщалось, что Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября. Также у российского лидера запланированы встречи с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.