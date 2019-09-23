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Путин встретится с Мадуро и Дутерте в ходе заседания Валдайского клуба

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин встретится с коллегами из Венесуэлы, Казахстана и Филиппин на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дату встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро Песков пообещал назвать во вторник, 24 сентября, передает ТАСС.

«Потом будет (президент Филиппин. — Ред.) Родриго Дутерте, на заседании Валдайского клуба. Там будет три встречи», — сказал Песков.

Когда Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, он также не уточнил.

XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года.

20 сентября Песков сообщал о подготовке к визиту в Россию венесуэльского президента. Ранее о том же информировало посольство Венесуэлы в РФ.

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