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Дипломаты обсудили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Королевства Саудовская Аравия в Москве Раид Кримли обсудили подготовку визита в Эр-Рияд российского президента Владимира Путина. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в МИД России.

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Как указано на сайте ведомства, дипломаты обсудили «комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита», в том числе график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.

В ходе беседы они также затронули важные темы региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Йемене и зоне Персидского залива.

16 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии не повлияла на подготовку визита в страну Владимира Путина, запланированного на октябрь.

14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского движения хуситов «Ансар Алла». В Эр-Рияде и Вашингтоне заявили о причастности к нападению Ирана.

В Тегеране эти обвинения назвали ложью. Российский МИД также заявил о необоснованности этих обвинений.

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