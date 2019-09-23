Власти Венгрии ожидают Путина в Будапеште в октябре

Президента России Владимира Путина ожидают в Будапеште в октябре. С этим заявлением выступил председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер.

«Мы очень в октябре ждем господина президента РФ с визитом в Будапешт», — сказал в понедельник, 23 сентября, на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Нур-Султане.

По словам Кевера, у руководителей России и Венгрии «сложились хорошие доверительные личностные отношения», передает ТАСС.

В июле венгерская газета сообщила о предстоящем визите в страну президента РФ Владимира Путина. По информации Nepszava, ссылающегося на собственные источники, российский лидер может приехать в Будапешт 30 октября.

Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры могут обсудить строительство АЭС «Пакш-2», а также вопросы поставок газа и тему изменения климата.