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Власти Венгрии ожидают Путина в Будапеште в октябре

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президента России Владимира Путина ожидают в Будапеште в октябре. С этим заявлением выступил председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер.

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«Мы очень в октябре ждем господина президента РФ с визитом в Будапешт», — сказал в понедельник, 23 сентября, на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Нур-Султане.

По словам Кевера, у руководителей России и Венгрии «сложились хорошие доверительные личностные отношения», передает ТАСС.

В июле венгерская газета сообщила о предстоящем визите в страну президента РФ Владимира Путина. По информации Nepszava, ссылающегося на собственные источники, российский лидер может приехать в Будапешт 30 октября.

Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры могут обсудить строительство АЭС «Пакш-2», а также вопросы поставок газа и тему изменения климата.

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