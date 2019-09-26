Роскомнадзор выявил нарушения в обработке данных россиян у трех зарубежных компаний

Роскомнадзор в результате проверки российских представительств Mercedes-Benz, Sony и Huawei установил, что в ряде случаев компании нарушают условия обработки и уничтожения данных. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Роскомнадзор завершил плановые проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства о персональных данных, которые подтвердили, что все три компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России», — приводит агентство слова представителя пресс-секретаря.

Однако, добавил он, ряд нарушений компании всё же допускают, в связи с чем им были выданы предписания об устранении этих нарушений.

Как сообщалось 29 мая, госсекретарь США Майк Помпео назвал китайскую компанию Huawei главной угрозой безопасности США. Министерство торговли США объявило о внесении Huawei в свой черный список, из-за чего компания не сможет больше покупать компоненты и технологии американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией приостановили компании Panasonic и Google.