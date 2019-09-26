Прямой эфир

Роскомнадзор выявил нарушения в обработке данных россиян у трех зарубежных компаний

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор в результате проверки российских представительств Mercedes-Benz, Sony и Huawei установил, что в ряде случаев компании нарушают условия обработки и уничтожения данных. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Роскомнадзор завершил плановые проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства о персональных данных, которые подтвердили, что все три компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России», — приводит агентство слова представителя пресс-секретаря.

Однако, добавил он, ряд нарушений компании всё же допускают, в связи с чем им были выданы предписания об устранении этих нарушений.

Как сообщалось 29 мая, госсекретарь США Майк Помпео назвал китайскую компанию Huawei главной угрозой безопасности США. Министерство торговли США объявило о внесении Huawei в свой черный список, из-за чего компания не сможет больше покупать компоненты и технологии американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией приостановили компании Panasonic и Google.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жаров напомнил Facebook и Twitter сроки локализации баз данных в РФ
Google выплатила штраф за несоблюдение требований Роскомнадзора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019