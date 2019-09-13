Google выплатила штраф за несоблюдение требований Роскомнадзора

Компания Google оплатила штраф за невыполнение требования Роскомнадзора по удалению из поисковой выдачи ссылок на сайты с запрещенной на территории России информацией. Об этом 13 сентября сообщается на сайте ведомства.

Размер штрафа составил 700 тыс. рублей. Он был назначен в июле.

«Ранее специалистами Роскомнадзора было обнаружено, что поисковая система производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — пояснили в ведомстве.

В декабре 2018 года компанию уже штрафовали на 500 тыс. рублей за аналогичное нарушение. С февраля 2019-го поисковая система начала удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные сайты.

Однако в мае объем фильтруемых материалов составлял не более 67,5%.

До октября 2018 года все интернет-поисковики, работающие в России, должны были подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), и удалять эти страницы из поисковой выдачи. Google этого не сделала, в ноябре того же года в отношении компании возбудили административное дело.