Жаров уличил Facebook в двойных стандартах

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник, 9 сентября, в эфире «России 24» заявил о двойных стандартах, которые прослеживаются в действиях иностранных интернет-компаний, в частности Facebook. Речь идет о размещении политической рекламы в «день тишины» и день голосования.

По словам Жарова, в комментарии соцсети говорится, что если к ним обратиться, то компания рассмотрит жалобу в положенные сроки и примет решение по поводу распространения политической рекламы.

«В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома, и это факт», — подчеркнул руководитель ведомства. Однако с рекламой, относящейся к политической и по поводу которой высказывались Роскомнадзор, российский парламент, Общественная палата, «ничего не произошло», отметил Жаров.

«Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело с двойными стандартами, попытками влияния на результаты выборов», — подчеркнул он.

Все нарушения законодательства РФ зафиксированы ведомством и будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства. Ранее в понедельник корпорация Google в ответ на обвинения России во вмешательстве в выборы заявила о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местным законам.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.