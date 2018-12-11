Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом заявил во вторник, 11 декабря, глава ведомства Александр Жаров.

«Компания оштрафована за отказ фильтровать выдачу запрещенного контента, будут и новые административные дела. Мы продолжим требовать от Google соблюдения законов РФ», — сказал он журналистам.

Ранее, 26 ноября, стало известно, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило против Google административное дело в связи с тем, что поисковик не подключен к федеральной государственной информационной системе.

До этого, 14 ноября, состоялись переговоры ведомства с представителем Google Дороном Авни об исполнении российских законов. В ходе встречи американской компании предложили присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму.

Согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны удалить из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.