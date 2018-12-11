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Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

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Фото: Global Look Press/Omar Marques
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Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом заявил во вторник, 11 декабря, глава ведомства Александр Жаров. 

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«Компания оштрафована за отказ фильтровать выдачу запрещенного контента, будут и новые административные дела. Мы продолжим требовать от Google соблюдения законов РФ», — сказал он журналистам. 

Ранее, 26 ноября, стало известно, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило против Google административное дело в связи с тем, что поисковик не подключен к федеральной государственной информационной системе. 

До этого, 14 ноября, состоялись переговоры ведомства с представителем Google Дороном Авни об исполнении российских законов. В ходе встречи американской компании предложили присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму.

Согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны удалить из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.

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