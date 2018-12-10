Google закроет свою соцсеть раньше планируемого срока

Google закроет соцсеть Google+ раньше, чем планировала ранее, после нового сбоя, который затронул данные более 50 млн пользователей.

«Мы подтвердили тот факт, что ошибка повлияла примерно на 52,5 миллиона пользователей», — цитирует «РИА Новости» представителей компании.

Из-за ошибки данные пользователей стали доступны некоторым приложениям.

Речь идет о данных, которые не были помечены как «публичные». К ним относится дополнительная информация профиля пользователя: имя, адрес электронной почты, профессия, пол и возраст.

В октябре компания Google объявила, что в августе 2019 года закроет свою социальную сеть Google+ для пользователей из-за ее низкой популярности.