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Стажер Google случайно запустил рекламную кампанию за $10 млн

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Стажер Google случайно запустил в сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись корпорации в $10 млн. Об этом 6 декабря сообщает «Газета.ru».

Как отмечает портал, сотрудник компании «нажал не на ту кнопку» во время демонстрации работы электронной системы размещения рекламы Google. Из-за его действий рекламное объявление появилось на множествен сайтов в США и Австралии. Ошибку заметили только через 45 минут.

В августе прошлого года сообщалось, что Google уволила сотрудника, заявившего о неравенстве полов. Молодой человек полагал, что женщины реже руководят технологическими компаниями в США из-за «естественного» биологического гендерного неравенства.

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