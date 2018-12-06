Стажер Google случайно запустил рекламную кампанию за $10 млн

Стажер Google случайно запустил в сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись корпорации в $10 млн. Об этом 6 декабря сообщает «Газета.ru».

Как отмечает портал, сотрудник компании «нажал не на ту кнопку» во время демонстрации работы электронной системы размещения рекламы Google. Из-за его действий рекламное объявление появилось на множествен сайтов в США и Австралии. Ошибку заметили только через 45 минут.

В августе прошлого года сообщалось, что Google уволила сотрудника, заявившего о неравенстве полов. Молодой человек полагал, что женщины реже руководят технологическими компаниями в США из-за «естественного» биологического гендерного неравенства.