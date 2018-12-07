Число участников «Бизнес-класса» от Сбербанка и Google превысило 400 тыс.

В бесплатной федеральной программе от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства приняли участие свыше 400 тыс. человек.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, среди участников программы есть как действующие бизнесмены, так и те, кто только планирует открыть свое дело. При этом 68% аудитории — начинающие предприниматели.

В документе отмечается, что 93% тех, кто прошел обучение в «Бизнес-классе» оказались довольны результатами. Половине предпринимателей (52%) удалось улучшить свои бизнес-показатели, а каждый десятый из тех, кто только собирался заняться бизнесом, уже открыл свое дело. 7% «новичков» также смогли устроиться на новую работу или получить повышение.

Примечательно, что большая часть тех, кто принял участие в программе, проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской области и Краснодарском крае. Все они представляют различные сферы бизнеса от ритейла и небольших производств до эко-фестивалей и футбольных клубов. Среди направлений, которые планируют развивать или запускать ученики «Бизнеса-класса» самыми популярными оказались электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, финансовая организация ставит перед собой цель по повышению уровня предпринимательской грамотности в стране.

«Ни для кого не секрет, что зачастую малые предприятия закрываются, проработав совсем короткое время, потому что его основателю или владельцу не хватило элементарных знаний, квалификации, какого-то предпринимательского опыта. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы в образовании заполнить, причем программа «Бизнес-класса» рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных коллег», — отметил он.

Директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA в Google Россия Юлия Соловьева, в свою очередь, отметила, что программы компании по поддержке малого и среднего бизнеса существуют по всему миру и суммарно в них участвуют свыше 6 млн человек.

«В России с помощью «Бизнес-класса» мы помогаем действующим и начинающим предпринимателям развивать бизнес «от А до Я»: от оценки бизнес-идеи и открытия компании до разработки финансовой модели, конкурентной стратегии и создания эффективной команды. Это основное отличие «Бизнес-класса» от других программ серии Grow with Google», — рассказала она.

Проект «Бизнес-класс» стартовал в апреле 2016 года и доступен для всех пользователей России. Участники могут выбрать между двумя направлениями обучения: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». Программа включает восемь модулей по основным направлениям ведения бизнеса: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Для участия необходимо примерно 1–3 свободных часа в неделю. Сайт программы — www.business-class.pro.