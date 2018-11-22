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Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже. Общая стоимость акций организации на закрытии торгов 22 ноября достигла 4 трлн 435,4 млрд рублей.

На втором месте оказалась компания «Роснефть». Капитализация организации по итогам торгов снизилась в результате падения стоимости акций до 4 трлн 364,9 млрд рублей.

Третьей компанией по капитализации стал «Лукойл», Его показатель на данный момент составляет 3,6 трлн рублей, пишет «РИА Новости».

7 августа «Роснефть» обогнала по капитализации Сбербанк и вновь стала лидером по данному показателю на российском рынке ценных бумаг.

Кроме того, ценные бумаги «Роснефти» установили исторический максимум, стоимость одной акции достигла 432,45 рубля. Компания была самой дорогой на рынке акций Московской биржи с апреля по ноябрь 2016 года.

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