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Эксперты в этичном хакинге поборются на конференции «дочки» Сбербанка

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Фото: facebook.com/offzone.moscow
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В пятницу, 16 ноября, в московском центре Digital October проходит второй день международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE 2018, организованной дочерней компанией Сбербанка BI.ZONE. В мероприятии принимают участие эксперты, исследователи и представители профессионального сообщества кибербезопасности.

Специалисты, в частности, рассказывают слушателям о том, как отрасль изменилась за последние 20 лет, о последних разработках в области биометрических технологий и о некоторых уязвимостях, обнаружение которых вызвало серьезный резонанс в мировом сообществе. Особое внимание организаторы конференции уделили безопасности финансовой отрасли.

Кроме того, в рамках конференции состоится финал ежегодных соревнований по этичному хакингу CTFZONE 2018. Участникам предстоит обнаружить как можно больше уязвимостей в сервисах противников, одновременно отражая атаки соперников и защищая собственную инфраструктуру. Призовой фонд состязания составит $18 тыс.

Отмечается, что в отборочном этапе соревнований участвовало свыше тысячи команд из 50 стран мира, но во второй тур прошли лишь лучшие 10 команд из России, Венгрии, Польши, Южной Кореи, Украины и Китая.

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