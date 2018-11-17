Греф рассказал о росте трат россиян

Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия» сообщил о росте зарплат и доходов жителей России.

«Сберегательная модель поведения — люди стали больше сберегать, чем тратить, — в прошлом году изменилась. В этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению банкира, у населения стало «больше уверенности» в 2018 году.

Ранее в октябре министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что зарплаты в России растут беспрецедентными темпами в реальном и номинальном выражении.