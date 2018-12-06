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Сбербанк отказался от переводов на кредитные карты по номеру телефона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту, отменив услугу перевода по номеру телефона.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского банка, теперь зачислить средства на кредитную карту можно только по ее номеру. При этом изменения не касаются переводов на дебетовую карту, подчеркнули в кредитной организации.

По словам представителей Сбербанка, нововведение было принято на основе жалоб пользователей. Клиенты часто по ошибке отправляли деньги по номеру телефона на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается плата.

В октябре клиенты Сбербанка получили возможность обмена бонусов «Спасибо», накопленных по картам. Провести обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении.

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