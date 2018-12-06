Сбербанк отказался от переводов на кредитные карты по номеру телефона

Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту, отменив услугу перевода по номеру телефона.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского банка, теперь зачислить средства на кредитную карту можно только по ее номеру. При этом изменения не касаются переводов на дебетовую карту, подчеркнули в кредитной организации.

По словам представителей Сбербанка, нововведение было принято на основе жалоб пользователей. Клиенты часто по ошибке отправляли деньги по номеру телефона на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается плата.

В октябре клиенты Сбербанка получили возможность обмена бонусов «Спасибо», накопленных по картам. Провести обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении.