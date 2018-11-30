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Стали известны подробности хакерских атак на Сбербанк

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Хакеры совершили три адресные атаки на Сбербанк, причем они оказались безуспешными. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в банковских кругах.

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Собеседник агентства отметил, что атакам подвергся только Сбербанк, поэтому Центробанк не стал предупреждать другие финансовые структуры.

Что касается самих атак, то они были разной мощности, но не критичные. Их удалось отразить, клиенты банка не пострадали. При этом даже не пришлось использовать специальные средства защиты. Атаки отражены штатными средствами межсетевого оборудования.

30 ноября зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что хакеры за последние два дня совершили шесть мощных DDoS-атак на банк. Атаки велись из шести стран, были задействованы не менее сотни серверов.

Он добавил, что длительность атак составила около 1,5 часа. Хакеры применили технологию «спуфинг» (подмена, маскировка одной программы под другую) и сокрытие адресов отправителя.

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