В отношении Google возбудили административное дело

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в понедельник, 26 ноября, возбудило административное дело против Google.

В отношении компании составили протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Ранее Роскомнадзор установил, что Google не подключен к федеральной государственной информационной системе.

«Данный факт образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность — штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в России запрещен.

Ранее, 14 ноября, состоялась встреча замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина с представителем Google Дороном Авни. В ходе встречи американской компании предложили присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму.