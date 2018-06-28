Путин подписал закон о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон, которым вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в России запрещен. Он вступит в силу через 90 дней.

За нарушение закона гражданам грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 700 тыс. рублей.

При этом должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Закон о штрафах для операторов поисковых систем, по сути, дополняет закон об анонимайзерах, который был принят летом прошлого года. Последний запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и ресурсов предоставлять возможности для просмотра запрещенных в России сайтов.