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Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google

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Власти 48 штатов США, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали расследование в отношении компании Google, подозреваемой в монополизации рынка. Об этом 9 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генпрокурора штата Техас Кена Пэкстона.

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«Это не уголовное преследование, это расследование, чтобы найти факты: и сейчас мы изучаем рекламный (бизнес. — Ред.) и придем к тому, к чему приведут факты», — пояснил Пэкстон, объявляя о начале проверки, к которой, вместе с другими американскими штатами и территориями, приступит техасская прокуратура.

«Хотя многие пользователи верят, что интернет бесплатный, из доходов Google в $117 млрд мы знаем точно, что он не бесплатный. Эта компания доминирует во всех аспектах: рекламе в интернете и поиске в интернете, они доминируют на стороне покупателей и продавцов, на аукционах и даже в видео, с платформой YouTube», — объяснил техасский генпрокурор причину расследования. Согласно его данным, каждую минуту на площадке осуществляется 3,8 млн поисковых операций, приносящих большие доходы, а Google контролирует результаты большинства этих поисков.

Прокурор штата Индиана Кертис Хилл рассказал, что расследование носит статус «независимого» и «предварительного», но основывается на подозрениях в том, что Google может применять нечестные практики в продвижении своих услуг. Он назвал интернет-пространство широкополосным шоссе информации, управление движением на котором находится в руках одной компании.

Генпрокурор штата Юта Шон Рейерс заявил, что расследование вызвано обращениями жителей страны и давно назревшими вопросами к действиям Google, а прокурор штата Флорида Эшли Муди сказала, что расследование коснется сбора информации о пользователях в целях продвижения услуг и рекламы компании.

Отмечается, что к расследованию не присоединились только власти штатов Калифорния и Алабама, которые проводят аналогичную проверку в отношении Facebook.

В июле 2018 года ЕК обязала Google выплатить €4,34 млрд. Суть претензии заключалась в том, что корпорация устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему Android, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.

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