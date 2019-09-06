В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит антимонопольное расследование в отношении деятельности компании Facebook. Об этом 6 сентября сообщает Reuters.

Целью расследования является выявление случаев нарушения правил конкуренции Facebook в связи с доминированием компании на рынке услуг. Оно будет проводиться командой генеральных прокуроров из штатов Колорадо, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо и округа Колумбия под руководством Летиции Джеймс.

«Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна подчиняться закону и уважать потребителей», — заявила генпрокурор Нью-Йорка.

4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.

В июле 2018 года ЕК обязала Google выплатить €4,34 млрд. Суть претензии заключалась в том, что корпорация устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему Android, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.