Прямой эфир

В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook

0
Фото: Global Look Press/Svancara Petr
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит антимонопольное расследование в отношении деятельности компании Facebook. Об этом 6 сентября сообщает Reuters.

Siri-гейт: как голосовые помощники стали врагами пользователей
Подрядчики Apple, Google, Microsoft и Amazon слушают, что люди говорят электронным ассистентам

Целью расследования является выявление случаев нарушения правил конкуренции Facebook в связи с доминированием компании на рынке услуг. Оно будет проводиться командой генеральных прокуроров из штатов Колорадо, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо и округа Колумбия под руководством Летиции Джеймс.

«Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна подчиняться закону и уважать потребителей», — заявила генпрокурор Нью-Йорка.

4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.

В июле 2018 года ЕК обязала Google выплатить €4,34 млрд. Суть претензии заключалась в том, что корпорация устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему Android, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Facebook запустила приложение для знакомств

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019