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Помпео назвал Huawei главной угрозой безопасности США

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Компания Huawei и Коммунистическая партия Китая представляют наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

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По утверждению Помпео, китайская компания глубоко связана с правительством КНР. Он также отметил, что американский бизнес иначе взаимодействует с властями страны. Госсекретарь подчеркнул, что в США президенты не управляют частными компаниями, пишет сайт kp.ru.

«Если это так, что Коммунистическая партия хотела получить информацию от технологий, которыми владела Huawei, то почти наверняка Huawei предоставила бы им ее», — сказал Помпео. Он добавил, что именно эту угрозу видит президент США Дональд Трамп.

15 мая Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Министерство торговли США объявило тогда, что внесет Huawei и связанные с ней компании в свой черный список. К настоящему времени с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как японская Panasonic и американская Google.

Глава МИД Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона «типичной экономической травлей» и проявлением беспричинного давления.

29 мая корпорация Huawei обратилась в США в суд с требованием признать, что внесение компании в черный список и запрет на покупку американских технологий противоречит конституции.

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