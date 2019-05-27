Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, 26 мая.

«Прежде всего, такое не произойдет (введение мер. — Ред.). Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест», — цитирует Чжэнфэя ТАСС.

По его словам, Apple является одной из ведущих IT-корпораций. Без нее, отметил предприниматель, не было бы мобильного интернета.

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

Жэнь Чжэнфэй ранее заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании Huawei существенной роли, потому что она приняла определенные подготовительные меры.