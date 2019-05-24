Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack

Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает Bloomberg.

В Microsoft не стали давать комментариев по поводу того, какие меры компания планирует предпринять в связи с внесением Huawei в США в черный список, отмечает агентство. Там также отказались комментировать слухи, что у китайской корпорации могут отозвать лицензию на использование операционной системы Windows.

Как подчеркивает Bloomberg, Huawei является одним из поставщиков оборудования для Azure Stack — облачного сервиса для обработки данных, передает ТАСС.

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

19 мая Google приостановила контакты с Huawei. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.