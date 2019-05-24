Прямой эфир

Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает Bloomberg.

Китайская контрреволюция: Huawei активизирует связи с Россией
После введения санкций со стороны США компания направила в российские вузы 140 технологических запросов

В Microsoft не стали давать комментариев по поводу того, какие меры компания планирует предпринять в связи с внесением Huawei в США в черный список, отмечает агентство. Там также отказались комментировать слухи, что у китайской корпорации могут отозвать лицензию на использование операционной системы Windows.

Как подчеркивает Bloomberg, Huawei является одним из поставщиков оборудования для Azure Stack — облачного сервиса для обработки данных, передает ТАСС.

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

19 мая Google приостановила контакты с Huawei. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017