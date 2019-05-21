США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность

Министерство торговли США предоставило общие временные разрешения на ведение бизнеса китайской компании Huawei.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», временное разрешение будет действовать до 19 августа и позволит пользователям обновлять программное обеспечение, а самой компании — поддерживать имеющиеся сети.

Министерство торговли США ранее внесло компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого китайская компания не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

15 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, запрещающий использовать в стране телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности. Названия фирм в документе не фигурируют, но источники утверждают, что речь идет о Huawei.

В Вашингтоне полагают, что продукция Huawei может быть использована с целью шпионажа. США активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Вашингтон обвинил компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.