Прямой эфир

США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность

0
Фото: Global Look Press/Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство торговли США предоставило общие временные разрешения на ведение бизнеса китайской компании Huawei.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», временное разрешение будет действовать до 19 августа и позволит пользователям обновлять программное обеспечение, а самой компании — поддерживать имеющиеся сети.

Китайские стенания: лишится ли рынок смартфонов Huawei
Что ждет пользователей, сделавших выбор в пользу попавших под санкции аппаратов

Министерство торговли США ранее внесло компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого китайская компания не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

15 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, запрещающий использовать в стране телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности. Названия фирм в документе не фигурируют, но источники утверждают, что речь идет о Huawei.

В Вашингтоне полагают, что продукция Huawei может быть использована с целью шпионажа. США активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Вашингтон обвинил компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РАН предсказали новые кейсы между США и КНР, аналогичные Google и Huawei
Huawei прокомментировала введенные США ограничения своей продукции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017