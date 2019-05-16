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Huawei прокомментировала введенные США ограничения своей продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Китайская компания Huawei заявила, что введенные против нее в США санкции не помогут Вашингтону стать сильнее, поскольку ограничения ударят по американским потребителям, а не по ней.

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«Если США будут ограничивать Huawei, это не поможет им обрести большую безопасность, так же как и не сделает США сильнее. Это лишь вынудит их использовать альтернативную продукцию более низкого качества, но по более высокой цене», — цитирует заявление «РИА Новости». В Huawei считают, что это также отбросит США назад в строительстве 5G-сетей.

Кроме того, в компании отметили, что рестрикции посягают на права Huawei и вызывают юридические вопросы.

15 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, запрещающий использовать в стране телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности. Названия фирм в документе не фигурируют, но источники утверждают, что речь идет о Huawei.

В Вашингтоне полагают, что продукция Huawei может быть использована с целью шпионажа. США активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.

Американскому правительству уже запрещено пользоваться оборудованием Huawei, а также продукцией другой китайской фирмы — ZTE Corp.

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