Не верь и бойся: чего добьются США запретом на технологии Huawei

В ближайшие дни президент США Дональд Трамп может подписать указ, запрещающий американским компаниям использовать технологии китайской Huawei. Удар по глобальному лидеру в сфере высоких технологий наносится на фоне нового витка торговой войны Вашингтона и Пекина. Формально Штаты мотивируют свой шаг тем, что технологии компании служат прямой дорогой к утечке чувствительных данных в руки китайских властей. Эти обвинения в Huawei решительно отвергают. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, большинство стран мира примеру США не последуют — соображения дешевизны и высокого качества китайского хай-тека перевешивают политические мотивы. Это актуально и для России, работать на рынке которой Huawei начала еще в 1997 году.

Враг государства

На этой неделе президент США Дональд Трамп может подписать указ о запрете на использование американскими компаниями технологий иностранных компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили британская Financial Times и агентство Reuters. Утверждается, что проект был подготовлен еще около года назад, но на фоне шедших торговых переговоров с Китаем держался до поры до времени под сукном.

И то, что в США решились пустить его в ход именно сейчас, вряд ли случайно. На прошлой неделе Вашингтон повысил до 25% тарифы на импорт из Китая стоимостью $200 млрд, КНР ответила повышением ввозных пошлин на 5 тыс. наименований американских товаров на общую сумму $60 млрд. Эта эскалация и побудила США усилить наступление против противника еще и на технологическом фронте.

Как отмечают источники Reuters, в указе ни одна компания не значится поименно, но сомнений в том, что целью является в первую очередь китайский телекоммуникационный гигант Huawei, нет.

Для американских властей эта компания не первый год служит виртуальной костью в горле. Если в Европе с ее шпиономанией весь последний год роль главного противника отводилась России и ее вездесущим спецслужбам, то для США шпионом номер один, безусловно, стали китайские власти и якобы действующая по их указке компания Huawei.

Не доверяй и проверяй

Еще в прошлом августе Дональд Трамп запретил правительству и всем госслужбам США использовать любые технологии производства Huawei и другого китайского телекоммуникационного гиганта, ZTE. А заодно настоятельно рекомендовал отказаться от беспроводной связи 5G, которую компания активно внедряет по всему миру, и всем остальным.

При этом чуть ли не вся публичная аргументация американцев против компании сводится к тому факту, что в годы «культурной революции» ее основатель Жэнь Чжэнфэй входил в инженерный корпус Народно-освободительной армии Китая и более 40 лет является членом компартии. Неудивительно, что, когда в Чехии в январе этого года один из сотрудников местного отделения Huawei был задержан по обвинению в шпионаже, США сделали всё, чтобы представить этот частный случай как очередной аргумент против привлечения китайских технологий.

— Вопрос о доказательствах — это вопрос на миллион долларов. Да, есть сильные подозрения, что Huawei технологически в состоянии вести шпионаж, но ни одного конкретного факта и свидетельства тому нет, — сказал «Известиям» Пол Хасвелл, партнер юридической фирмы Pinsent Masons, консультирующий технологические компании в области международного права.

Тем не менее примеру США последовали страны, идущие в американском политическом фарватере и не симпатизирующие КНР. За последний год от использования китайских передовых технологий правительственными структурами отказались Австралия, Япония, Новая Зеландия, Канада и Тайвань. Европа оказалась мудрее. Признав основательность опасений США в небезопасности китайской технологии 5G, Еврокомиссия тем не менее не стала вводить каких-то официальных запретов, оставив этот вопрос на откуп национальным правительствам.

— Судя по ряду признаков, американцы делились выкладками технического характера с коллегами из союза пяти разведок (альянса спецслужб англосаксонских стран Five Eyes) и какими-то соображениями об уязвимости этих систем и возможностях китайцев использовать их для сбора данных, — сказал «Известиям» руководитель программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев. — Но вторая часть в давлении на Huawei — конкурентная борьба. И в США, похоже, считают: если для этой борьбы можно использовать административные методы, их стоит использовать.

На сегодняшний день Huawei — абсолютный мировой лидер в сфере телекоммуникационного оборудования с доходом более $107 млрд за прошлый год. Компания контролирует 28% рынка, заметно опережая финскую Nokia, шведскую Ericsson, американскую Cisco и китайскую ZTE. Кроме того, Huawei — главный производитель телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, а это весьма лакомый кусок: по прогнозам британской исследовательской компании IHS Markit, к 2035 году объем глобального рынка технологий 5G достигнет $12,3 трлн.

Их не догонят

Обвинения в шпионаже компания Huawei последовательно отвергала. И даже выдвигала варианты решения возникающих вопросов. После того как Германия предложила создать независимые проверочные лаборатории, где сторонние эксперты могли бы анализировать телекоммуникационное оборудование на предмет разных уязвимостей, китайская компания в ноябре прошлого года открыла такую лабораторию в Бонне. А затем еще одну в начале 2019-го в Брюсселе. На этой неделе один из руководителей компании Лян Хуа заявил, что Huawei, уже подписавшая свыше 30 договоров, связанных с развитием сетей 5G, готова заключить соглашения с властями западных стран о недопущении шпионажа ради получения доступа к новым контрактам в этой области.

По мнению Александра Габуева, запрет на продукцию компании в США не пошатнет позиций Huawei в мире. Гигант не только продает оборудование, стоимость которого на 30% дешевле, чем у конкурентов, но и предлагает широкую «привязку» к своей технологии для дешевого и быстрого перехода на 5G.

— Для целого ряда стран в Азии, Африке и отчасти для России по соображениям технологического, финансового и порой политического характера Huawei сохранит свои позиции, — уверен эксперт. — У нас сотовые провайдеры типа «Мегафона» целиком завязаны на Huawei, потому что это надежное, более дешевое по сравнению с западными аналогами оборудование, да и фактор западных санкций играет для Москвы свою роль.

В России клиентами Huawei являются лидеры банковского и энергетического сектора, 15 министерств и 40 региональных правительств, а также более 700 компаний малого и среднего бизнеса, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании в РФ. Там отметили, что никаких претензии по безопасности оборудования со стороны заказчиков и партнеров как в России, так и за рубежом, им никогда не поступало.

К слову, Россия стала первым зарубежным рынком для китайской Huawei еще в 1997 году. И с тех пор по всей стране появились 11 офисов компании, научно-исследовательский и учебный центры, а также центры техподдержки и управления сетями.