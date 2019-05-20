В РАН предсказали новые кейсы между США и КНР, аналогичные Google и Huawei

Конфликт между IT-корпорациями Google и Huawei, ставший частью разгоревшейся торговой войны между США и Китаем, далеко не последний во взаимоотношениях двух стран, рассказал «Известиям» эксперт центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин. По его словам, Вашингтон стремится затормозить высокотехнологичное развитие Китая, поэтому в скором времени можно ожидать приостановку сотрудничества США и с другими китайскими компаниями.



Ранее американская корпорация Google приняла решение приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишило последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению. Для Huawei ограничение чревато тем, что мобильная операционная система Android на ее устройствах перестанет обновляться. Кроме того, на новые телефоны корпорации нельзя будет установить приложения от Google, среди которых Google Play. В Huawei заявили, что продолжат обслуживать свои устройства по всему миру.

Давление США на компанию Huawei — это курс на комплексное и системное сдерживание Китая, уверен американист Блохин. По его мнению, Китай на сегодняшний день бросает вызов США как в военно-политической сфере, так и в экономической.

«Для администрации [президента США Дональда] Трампа сдерживание высокотехнологичного развития Китая является одним из приоритетов. Потому что в экономике довольно-таки трудно и проблематично сдерживать Китай, в военно-политической сфере тоже — это может иметь непредсказуемые результаты. Поэтому нужно затормозить его высокотехнологичное развитие», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что в скорой перспективе ожидать завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином не приходится.

«Обе стороны взяли курс на разрыв той колоссальной экономической взаимозависимости, которая существует между США и Китаем. Товарооборот составляет более $600 млрд», — подчеркнул Блохин.

Американист-политолог заявил, что в ходе торговой войны Китай будет переориентироваться с американского рынка на страны Евразии. Тогда как США попытаются перенаправить финансовые потоки на страны, которые должны сдерживать Китай согласно американской геостратегии — Вьетнам, Индия, Япония, Тайвань и другие.

В свою очередь замглавы Минкомсвязи Алексей Волин 20 мая заявил, что приостановка бизнес-контактов между Huawei и Google не повлияет на работу гаджетов у российских пользователей, сообщает ТАСС.

15 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, запрещающий использовать в стране телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности. Названия фирм в документе не фигурируют, но источники утверждают, что речь идет о Huawei.

В Вашингтоне полагают, что продукция Huawei может быть использована с целью шпионажа. США активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.