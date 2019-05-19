Google приостановила поддержку Huawei на фоне внесения ее в черный список

Бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei со стороны американской корпорации Google были приостановлены. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает Reuters.

Для Huawei ограничение чревато тем, что мобильная операционная система Android на ее устройствах перестанет обновляться. Кроме того, на новые телефоны корпорации нельзя будет установить приложения от Google, такие как Google play, например.

15 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, запрещающий использовать в стране телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности. Названия фирм в документе не фигурируют, но источники утверждают, что речь идет о Huawei.

В Вашингтоне полагают, что продукция Huawei может быть использована с целью шпионажа. США активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.