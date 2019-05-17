Huawei в июне начнет продажи 5G-смартфонов в Британии

Первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) был представлен в Лондоне, продажи его начнутся в Великобритании в июне. Китайской корпорации не помешал провести презентацию скандал вокруг компании, сообщило в пятницу, 17 мая, агентство «РИА Новости».

Устройство обладает новым 7,2-дюймовым дисплеем и оснащено флагманским чипом Kirin 980, а также тремя камерами с объективами от Leica.

5G-модем гаджета Balong 5000 позволяет передавать сотовые данные скоростью до 6,5 гигабит в секунду.

Сеть нового формата связи будет запущена оператором Vodafone сначала в семи городах: Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Глазго, Манчестере и Ливерпуле.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Вашингтон обвинил компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов. Министерство торговли США намерено внести Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США.

3 мая стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео предупредит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об опасности предоставления китайской корпорации Huawei доступа к британской телекоммуникационной системе при создании сетей пятого поколения (5G).

16 мая Huawei заявила, что введенные против нее в США санкции не помогут Вашингтону стать сильнее, поскольку ограничения ударят по американским потребителям, а не по ней.