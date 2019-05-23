Прямой эфир

Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei

0
Фото: Global Look Press/Takeshi Sumikura
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.

Китайская контрреволюция: Huawei активизирует связи с Россией
После введения санкций со стороны США компания направила в российские вузы 140 технологических запросов

«Количество такой продукции ограничено, это незначительно повлияет на прибыль (Panasonic — Ред.)», — заявил представитель японской корпорации.

Уточняется, что речь идет о компонентах, связанных с индустрией мобильных устройств. Как отмечает Nikkei Asia Review, Panasonic поставляет Huawei оборудование, используемое при производстве смартфонов.

Решение о соответствующих мерах было принято на фоне заявления Вашингтона о запрете использования технологического оборудования Huawei компаниями США и компаниями, использующими американские компоненты.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого китайская компания не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что Huawei приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона недооценивает возможности китайской корпорации, считает бизнесмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудника Huawei обвинили в краже коммерческой тайны в США
Смартфоны Huawei могут остаться без новых процессоров из-за действий США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017