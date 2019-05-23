Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei

Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.

«Количество такой продукции ограничено, это незначительно повлияет на прибыль (Panasonic — Ред.)», — заявил представитель японской корпорации.

Уточняется, что речь идет о компонентах, связанных с индустрией мобильных устройств. Как отмечает Nikkei Asia Review, Panasonic поставляет Huawei оборудование, используемое при производстве смартфонов.

Решение о соответствующих мерах было принято на фоне заявления Вашингтона о запрете использования технологического оборудования Huawei компаниями США и компаниями, использующими американские компоненты.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого китайская компания не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что Huawei приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона недооценивает возможности китайской корпорации, считает бизнесмен.