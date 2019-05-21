Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает агентство Reuters.

По словам предпринимателя, решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что Huawei предприняла определенные подготовительные меры. Американская сторона недооценивает возможности китайской корпорации, считает бизнесмен.

Он отметил, что ни одна другая компания в ближайшие 2-3 года не сможет догнать Huawei по технологии сетей пятого поколения 5G.

Министерство торговли США ранее внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Вашингтон обвинил компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.