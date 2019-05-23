Китайская контрреволюция: Huawei активизирует связи с Россией

Руководство Huawei приняло решение перейти к глобальному взаимодействию с вузами России — оно предусматривает различные формы коллаборации, включая совместные компании, НИОКР и грантовую поддержку. 10 мая была запущена программа по исследованиям и инновациям HIRP, в рамках которой учебные заведения получили от Huawei 140 технологических запросов по разным направлениям научного сотрудничества . В трех ведущих вузах России «Известиям» подтвердили, что вплотную начали работать с китайской компанией над совместными проектами.

План Б

Еще год назад Huawei начала взаимодействовать с Россией через научно-исследовательские центры страны. С 2018 года в тех регионах, где по мнению компании, расположены наиболее перспективные вузы, была введена в практику организация представительств . Первые из них открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, затем — в Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Тогда же компания начала мониторинг исследовательских возможностей российских университетов и поиск потенциальных совместных проектов. Одновременно в ходе конкурса информационно-коммуникационных технологий Академии Huawei и Huawei Cloud была выбрана тройка лучших учебных заведений (результаты были представлены в апреле 2019 года). В нее вошли вузы-участники проекта «5-100» — Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский университет «МИСиС» и МГТУ имени Баумана.

В мае 2019 года также была запущена программа HIRP (Huawei Innovation Research Program). В ее рамках компания предоставляет финансовую поддержку университетам и институтам, ведущим инновационные исследования в сфере телекоммуникационных и информационных технологий, и в смежных областях.

Перевод стрелки

В середине мая США внесли Huawei в черный список в связи с угрозой нацбезопасности . Китайская компания теперь не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения разрешений, а также покупать американские технологии. В результате этого запрета у пользователей перестанет обновляться операционная система Android. На фоне этого скандала Huawei мгновенно активизировала свои связи с российскими вузами, предложив им перейти к более глобальному взаимодействию.

По информации проректора по инновационной деятельности Казанского федерального университета Дмитрия Пашина, в рамках программы Huawei по исследованиям и инновациям (HIRP) компания отправила 140 запросов : в области оптических технологий, технологий беспроводной связи, больших данных (bigdata), искусственного интеллекта, хранения данных, сетей будущего (FN), разработки программного обеспечения и т.д.

По словам проректора, на первом этапе вузам было предложено вычленить те задачи, которые они смогут выполнить. После подтверждения будет заключен полноценный контракт, по условиям которого университет сможет участвовать в бизнесе по продвижению разработок.

Проектный интерес

— Казанский федеральный университет по итогам сотрудничества с Huawei начиная с 2018 года уже имеет восемь технологических решений для компании, — рассказал Дмитрий Пашин. — Все проекты находятся в активной стадии переговоров. Один из них связан с технологиями искусственного интеллекта, другой — с перспективными системами ориентации, навигации и связи, еще один — с областью квантовой информатики.

За реализацию проектов отвечают руководители институтов и приоритетных направлений КФУ.

В НИТУ «МИСиС» подтвердили, что Huawei в последнее время активизировала свои усилия по взаимодействию с университетом . Недавно было проведено большое совещание, на котором присутствовали и европейские представители компании, и центральный офис, и московские сотрудники.

— К сожалению, я не могу рассказать о направлениях научного сотрудничества, так как связан коммерческой тайной, — сообщил проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС» Михаил Филонов. — Однако заверяю, что интерес компании к совместным с Россией разработкам сильно вырос в последнее время.

В МГТУ им. Н.Э.Баумана «Известиям» рассказали о планах по созданию совместного с Huawei научно-образовательного центра, который должен открыться в 2019 году.

— Мы ведем сотрудничество с Huawei в отношении обучения и научной деятельности, — сообщил «Известиям» руководитель НУК «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н.Э.Баумана Андрей Пролетарский. — Кроме того, у нас много оборудования этой компании, на нем студенты занимаются на практических занятиях. Все эти направления будут развиваться в новом научно-образовательном центре.

Курс на сближение

В представительстве компании Huawei «Известиям» подтвердили наличие курса на сближение с российскими вузами.

— Мы считаем Россию нашим стратегическим партнером , — заявил замдиректора департамента управления Huawei в РФ Александр Исаев. — У нас есть разные направления сотрудничества с российскими учебными заведениями, и все они в ближайшее время будут расширяться.

Очень важно, что наше высшее образование ценится и наши вузы считаются мировыми центрами компетенции, поставщиками качественных кадров и наукоемких услуг, — прокомментировал генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

— Но, с моей точки зрения, мы не должны на ситуацию с Huawei смотреть как на некий технологический триллер, как будто просто запаслись попкорном и ждем, что будет дальше, — отметил эксперт. — Мы должны понимать, что это пример того, как могут обойтись с любой крупной компанией, которая критически зависит от американских технологий. Мне бы очень хотелось, чтобы и у России был свой план Б.

Ожидается, что первые соглашения программы Huawei по исследованиям и инновациям с вузами России будут подписаны в августе 2019 года.