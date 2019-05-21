Huawei заявил о намерении представить свою операционную систему осенью

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei может представить свою операционную систему осенью 2019 года. Об этом 21 мая телеканалу Phoenix заявил исполнительный директор компании по потребительскому сектору Юй Чэндун.

«Самое раннее — этой осенью, а самое позднее — весной следующего года собственная ОС Huawei может появиться на рынке», — цитирует Чэндуна ТАСС.

Ранее, 20 мая, стало известно, что Google приостановила сотрудничество с Huawei. Эти меры чреваты тем, что операционная система Android перестанет обновляться на устройствах компании, также на них нельзя будет устанавливать программы от Google.

Министерство торговли США ранее внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Вашингтон обвинил компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.