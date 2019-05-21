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США дали Huawei 90 дней на закупку сервисов и комплектующих для смартфонов

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Фото: REUTERS/Stringer
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Министерство торговли США предоставит китайской компании Huawei разрешение сроком на 90 дней для закупки в стране сервисов и комплектующих для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов. Об этом 21 мая пишет GSMArena.

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Решение должно быть опубликовано в США 22 мая.

Министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого китайская компания не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что Huawei предприняла определенные подготовительные меры. Американская сторона недооценивает возможности китайской корпорации, считает бизнесмен.

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