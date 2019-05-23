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Сотрудника Huawei обвинили в краже коммерческой тайны в США

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Фото: Global Look Press/c40
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Американская компания CNEX Labs обвинила зампредседателя совета директоров китайской Huawei Сюй Чжицзюня в краже коммерческой тайны.

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Как пишет газета The Wall Street Journal, речь идет о разработках, касающихся технологии хранения данных на твердотельных носителях.

Согласно поданному иску, сотрудник Huawei в 2016–2017 годах пытался различными способами получить контроль над данной технологией.

Отмечается, что он также сотрудничал с Сямэньским университетом. Представители вуза попросили предоставить им электронный носитель для научных экспериментов.

CNEX Labs пошла на это, заручившись обязательством не разглашать информацию об устройстве. Однако представители университета раскрыли Huawei все характеристики носителя.

В результате китайская компания готовится к выпуску в этом году устройства, оснащенного технологией, скопированной с той, что была разработана в США, указывает издание.

В свою очередь, Huawei отрицает обвинения и подала встречный иск к стартапу CNEX Labs о хищении интеллектуальной собственности.

Руководство Huawei ранее приняло решение перейти к глобальному взаимодействию с вузами России. Оно предусматривает различные формы коллаборации, включая совместные компании, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и грантовую поддержку.

В ходе конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei была выбрана тройка лучших учебных заведений. В нее вошли Казанский федеральный университет (КФУ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и МГТУ имени Баумана.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

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