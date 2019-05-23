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Три российских вуза начали сотрудничество с Huawei

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руководство Huawei приняло решение перейти к глобальному взаимодействию с вузами России. Оно предусматривает различные формы коллаборации, включая совместные компании, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и грантовую поддержку.

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10 мая была запущена программа по исследованиям и инновациям HIRP, в рамках которой учебные заведения получили от Huawei 140 технологических запросов по разным направлениям научного сотрудничества.

«Мы считаем Россию нашим стратегическим партнером. У нас есть разные направления сотрудничества с российскими учебными заведениями, и все они в ближайшее время будут расширяться», — заявил замдиректора департамента управления Huawei в РФ Александр Исаев.

В ходе конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei была выбрана тройка лучших учебных заведений. В нее вошли Казанский федеральный университет (КФУ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и МГТУ имени Баумана.

В вузах «Известиям» подтвердили, что вплотную начали работать с китайской компанией над совместными проектами. Как рассказал проректор по инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин, университет уже имеет восемь технологических решений для Huawei.

Одно из них связано с технологиями искусственного интеллекта, другое — с перспективными системами ориентации, навигации и связи, еще одно — с областью квантовой информатики.

В свою очередь, в МГТУ им. Н.Э. Баумана «Известиям» рассказали о планах по созданию совместного с Huawei научно-образовательного центра, который должен открыться в 2019 году.

Подробнее — в материале «Известий»:

Китайская контрреволюция: Huawei активизирует связи с Россией

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