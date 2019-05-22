США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Если ограничения будут приняты, то компания попадет в черный список США. При этом министерство торговли США может потребовать, чтобы компании получали разрешение правительства для поставок компонентов Hikvision, пишет «РИА Новости».

Окончательное решение чиновники примут в ближайшие недели. Среди прочего китайская компания производит дорожные камеры, беспилотники и тепловизоры. Черный список может ограничить доступ китайской фирмы к технологиям, способствующим обеспечению работы ее оборудования, однако возможные ограничительные меры пока неизвестны.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого китайская компания не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что Huawei приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона недооценивает возможности китайской корпорации, считает бизнесмен.