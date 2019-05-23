Смартфоны Huawei могут остаться без новых процессоров из-за действий США

Китайская корпорация Huawei может остаться без процессоров из-за действий США. Британская компания ARM поручила сотрудникам прекратить контакты и заморозить соглашения с компанией, сообщила телерадиокорпорация Би-би-си.

Отмечается, что в продуктах компании содержатся «технологии американского происхождения». Процессоры Huawei используют технологии ARM, в том числе ядра ARM Cortex-A76 и Cortex-A55. Лицензия на их использование может быть отобрана.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого китайская компания не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что Huawei приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона недооценивает возможности китайской корпорации, считает бизнесмен.