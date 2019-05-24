Прямой эфир

Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

0
Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена. Об этом он рассказал в четверг, 23 мая, в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Китайская контрреволюция: Huawei активизирует связи с Россией
После введения санкций со стороны США компания направила в российские вузы 140 технологических запросов

«Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei, возможно, будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки», — цитирует американского лидера агентство ТАСС.

По его мнению, китайская корпорация, тем не менее, является «очень опасной».

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что она приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона, считает бизнесмен, недооценивает возможности китайской корпорации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудника Huawei обвинили в краже коммерческой тайны в США
Три российских вуза начали сотрудничество с Huawei

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017