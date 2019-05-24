Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена. Об этом он рассказал в четверг, 23 мая, в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei, возможно, будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки», — цитирует американского лидера агентство ТАСС.

По его мнению, китайская корпорация, тем не менее, является «очень опасной».

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что она приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона, считает бизнесмен, недооценивает возможности китайской корпорации.